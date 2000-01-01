Установка Виндовс 8.1 Embedded Industry Pro второй системой

Виндовс 8.1 Embedded Industry Профессиональная - это урезанная версия Восьмёрки. Она была разработана специалистами Майкрософт для работы на оборудовании: терминалах, банкоматах, кассовых аппаратах и т.п. В ней нет лишнего ПО и служб. Всё это позволяет работать ей максимально быстро, насколько позволяет ваше железо.

В то же время, это не кустарная сборка какого нибудь кулхацкера. Это официальный продукт производителя Виндовс. Такая версия Винды, может быть интересна тем пользователям, которые хотят например, оживить старый комп или ноут, для которого Десятка тяжеловата. А так же тем, кому от системы нужна только надёжная оболочка, без дополнительных излишеств.

В этом видео и тексте установим облегченную версию Восьмерки 8.1. Ходят слухи, что это самая быстрая Винда на сегодня. Её рассматривают для перехода многие ненавистники Десятки. Так как её поддержка продлена до 11 июля 2023 года.

Нам нужно скачать Windows 8.1 Embedded Pro. Это можно сделать совершенно легально с сайта Microsoft.

Прямая ссылка: https://www.microsoft.com/ru-ru/download/confirmation.aspx?id=40745

Ключ для установки Виндовс 8.1 Embedded Industry Pro: NMMPB-38DD4-R2823-62W8D-VXKJB

После нажатия на ссылку, загрузка начинается автоматически, по умолчанию загружается 64-х разрядная версия.

Мы установим 8.1 Embedded Pro параллельно той Винде, на которой вы сейчас работаете. Это удобно для безболезненного перехода.

Для установки нам понадобится обычная флешка объёмом 8 Гигабайт или более и свободное место на жёстком диске.

Во-первых, место понадобится нам, для того чтобы создать раздел, для установки второй системы. Ну и конечно для того, чтобы скачать ISO файл с Виндоус.

Мы будем устанавливать обе операционные системы на один физический жесткий диск. Такая установка подойдет, как для ноутбука, так и для стационарного ПК.